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Україна може отримати від легалізації грального бізнесу понад 2 млрд грн

Новини » Політика   

Кабмін позитивно оцінює вплив цього закону на бюджет

Економічний ефект від легалізації грального бізнесу очікується 2-2,5 млрд грн. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.

"Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то ми розраховуємо, що близько 2-2,5 мільярдів гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу в бюджет отримаємо. Але звичайно треба рахувати, потрібно зрозуміти, який зрештою закон буде ухвалений. Якщо говорити про категорії зростання ВВП - такий ефект буде, але він буде не мінімальний, але до відсотка точно", - заявив Гончарук.

За його словами, в Раді ще може бути дискусія щодо законопроекту і точних цифр.

"Ми як український уряд позитивно оцінюємо вплив цього закону на бюджет. Точні розрахунки ми надамо, коли буде зрозуміла фінальна версія законопроекту", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 вересня схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу. Тепер документ буде внесений у Верховну раду.

Як писало РБК-Украина, раніше на бізнес-форумі в Туреччині глава держави анонсував, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри. Володимир Зеленський підкреслив, легалізація азартних ігор буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря.

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