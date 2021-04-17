Украина в ответ высылает старшего дипломата посольства РФ

Украина высылает старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве. Такое решение является зеркальным ответом на действия Москвы, которая предписала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку.
Украина выразила решительный протест в связи с задержанием и высылкой Сосонюка, а также исключила выдвинутые ему обвинения. При этом в МИД заявили, что действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 года. В Киеве считают, что такие действия Москвы еще раз подтверждают "избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".
"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - заявили в МИД.
Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержало украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападение.
Также РБК-Украина писало, что Украина готовит ответ из-за задержания консула в РФ.