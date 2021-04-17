UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина в ответ высылает старшего дипломата посольства РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Украина высылает старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве. Такое решение является зеркальным ответом на действия Москвы, которая предписала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украина выразила решительный протест в связи с задержанием и высылкой Сосонюка, а также исключила выдвинутые ему обвинения. При этом в МИД заявили, что действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 года. В Киеве считают, что такие действия Москвы еще раз подтверждают "избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - заявили в МИД.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержало украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападение.

Также РБК-Украина писало, что Украина готовит ответ из-за задержания консула в РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД Украиныпосольство РФдипломаты
Читайте также
Украина готовит ответ из-за задержания консула в России, - МИД
Россия пообещала ответить Польше на высылку своих дипломатов соответствующим образом
Прогноз погоды