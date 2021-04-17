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Украина готовит ответ из-за задержания консула в России, - МИД

Новина українською → Киев, Суббота 17 апреля 2021 10:39
Украина готовит ответ из-за задержания консула в России, - МИД Фото: спикер МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинский консул, которого накануне задержала ФСБ в Санкт-Петербурге (РФ), уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - сказал он.

Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права".

РБК-Украина писало, что вчера РФ решила отправить в США десять американских дипломатических сотрудников.

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