UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина отправила Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью

Автор: Мария Кучерявец

Украина отправила Литве гуманитарную помощь. Речь идет о колючей проволоке для строительства забора на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабмина.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.

Фото: Украина отправила Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью (Фото dsns.gov.ua)

Напомним, 28 июля Кабмин принял решение оказать Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Отметим, что 23 июля Литва заявила, что приостанавливает строительство стены на границе с Беларусью, поскольку закончилась колючая проволока, в результате чего власти обратились за помощью к другим странам.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаБеларусьЛитваГуманитарная помощьМиграционный кризис