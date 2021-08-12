"Більше ніж 38 тонн гуманітарного вантажу відправилися сьогодні, 12 серпня, з України до Литви", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабміну.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литви.

Фото: Україна відправила Литві колючий дріт для паркану на кордоні з Білоруссю (dsns.gov.ua)