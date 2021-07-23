В Литве приостановили строительство стены на границе с Беларусью: названа причина
В Литве приостанавливается строительство стены на границе с Беларусью. Поскольку у Литвы закончилась колючая проволка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
В связи с этим правительство Литвы обратилось за помощью к другим странам.
"К настоящему времени все имеющиеся у армии Литвы запасы колючей проволоки израсходованы, и сейчас ожидаются дополнительные запасы из других стран", - заявил министр обороны Литвы.
Сейчас ведутся переговоры с Данией и Словенией, и рассматривается возможность получения колючей проволоки в качестве пожертвования.
Как отмечает издание, заграждение должно быть построено на участке границы длиною в 550 километров.
Напомним, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.