ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Литве приостановили строительство стены на границе с Беларусью: названа причина

Новина українською →
Литва, Пятница 23 июля 2021 19:56
В Литве приостановили строительство стены на границе с Беларусью: названа причина Фото: В Литве приостановили строительство стены на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Литве приостанавливается строительство стены на границе с Беларусью. Поскольку у Литвы закончилась колючая проволка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В связи с этим правительство Литвы обратилось за помощью к другим странам.

"К настоящему времени все имеющиеся у армии Литвы запасы колючей проволоки израсходованы, и сейчас ожидаются дополнительные запасы из других стран", - заявил министр обороны Литвы.

Сейчас ведутся переговоры с Данией и Словенией, и рассматривается возможность получения колючей проволоки в качестве пожертвования.

Как отмечает издание, заграждение должно быть построено на участке границы длиною в 550 километров.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Мигранты Беларусь
NEWS
Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки и лизинга
Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки и лизинга
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"