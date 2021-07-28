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Украина направит помощь Литве из-за ситуации на границе с Беларусью

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Среда 28 июля 2021 14:17
Украина направит помощь Литве из-за ситуации на границе с Беларусью Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Украины направит гуманитарную помощь Литве в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью. Ранее Литва заявила о недостатке технических средств для обустройства границы в виде колючей проволоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабинета министров Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Литва обратилась к Украине из-за критической ситуации, произошедшей на границе Литвы из Беларуси.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Однако 23 июля Литва заявила, что приостанавливает строительство стены на границе с Беларусью, поскольку закончилась колючая проволка. В связи с этим правительство обратилось за помощью к другим странам.

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Кабинет Министров Украины Украина Гуманитарная помощь Литва Мигранты
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