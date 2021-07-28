Украина направит помощь Литве из-за ситуации на границе с Беларусью

Правительство Украины направит гуманитарную помощь Литве в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью. Ранее Литва заявила о недостатке технических средств для обустройства границы в виде колючей проволоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабинета министров Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Литва обратилась к Украине из-за критической ситуации, произошедшей на границе Литвы из Беларуси.