Украина направит помощь Литве из-за ситуации на границе с Беларусью
Правительство Украины направит гуманитарную помощь Литве в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью. Ранее Литва заявила о недостатке технических средств для обустройства границы в виде колючей проволоки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабинета министров Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Литва обратилась к Украине из-за критической ситуации, произошедшей на границе Литвы из Беларуси.
Напомним, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
Однако 23 июля Литва заявила, что приостанавливает строительство стены на границе с Беларусью, поскольку закончилась колючая проволка. В связи с этим правительство обратилось за помощью к другим странам.