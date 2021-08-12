Украина отправила Литве гуманитарную помощь. Речь идет о колючей проволоке для строительства забора на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабмина.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.

Фото: Украина отправила Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью (Фото dsns.gov.ua)