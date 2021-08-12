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Украина отправила Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью

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Вильнюс, Четверг 12 августа 2021 12:23
Украина отправила Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью Фото: Украина отправила Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украина отправила Литве гуманитарную помощь. Речь идет о колючей проволоке для строительства забора на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабмина.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.

Фото: Украина отправила Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью (Фото dsns.gov.ua)

Напомним, 28 июля Кабмин принял решение оказать Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Отметим, что 23 июля Литва заявила, что приостанавливает строительство стены на границе с Беларусью, поскольку закончилась колючая проволока, в результате чего власти обратились за помощью к другим странам.

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Украина Беларусь Литва Гуманитарная помощь Миграционный кризис
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