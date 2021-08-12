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Україна відправила Литві колючий дріт для паркану на кордоні з Білоруссю

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Вільнюс, Четвер 12 серпня 2021 12:23
Україна відправила Литві колючий дріт для паркану на кордоні з Білоруссю Фото: Україна відправила Литві колючий дріт для паркану на кордоні з Білоруссю (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Україна відправила Литві гуманітарну допомогу. Мова йде про колючий дріт для будівництва паркану на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"Більше ніж 38 тонн гуманітарного вантажу відправилися сьогодні, 12 серпня, з України до Литви", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабміну.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литви.

Фото: Україна відправила Литві колючий дріт для паркану на кордоні з Білоруссю (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Зазначимо, що 23 липня Литва заявила, що призупиняє будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки закінчився колючий дріт, внаслідок чого влада звернулася за допомогою до інших країн.

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