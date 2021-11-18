Украина отправила на границу с Беларусью более 8 тысяч полицейских

Правительство Украины приняло решение направить к границе с Беларусью 8,5 тысяч полицейских, национальных гвардейцев и пограничников. Они помогут оберегать его от мигрантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, соответствующее решение было принято из-за риска того, что мигранты могут быть перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую.

"Это только начало. Также может быть объявлено чрезвычайное положение. Мы готовы ко всему", - отметил Мельник.

Посол добавил, что граница между Украиной и Беларусью состоит из болот и лесов, в связи с чем ее довольно трудно контролировать.

"Мы обеспокоены тем, что эта территория может быть использована для возможных провокаций", - заявил Мельник.