ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Україна відправила на кордон з Білоруссю більше ніж 8 тисяч поліцейських

Новость на русском →
Четвер 18 листопада 2021 15:40
Україна відправила на кордон з Білоруссю більше ніж 8 тисяч поліцейських Фото: Україна направила до Польщі більше 8 тисяч поліцейських (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд України прийняв рішення направити до кордону з Білоруссю 8,5 тисяч поліцейських, національних гвардійців та прикордонників. Вони допоможуть оберігати його від мігрантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За словами посла України у Німеччині Андрія Мельника, відповідне рішення було прийнято через ризик того, що мігранти можуть бути перенаправлені з білорусько-польського кордону на український.

"Це лише початок. Також може бути оголошено надзвичайний стан. Ми готові до всього", - відзначив Мельник.

Посол додав, що кордон між Україною та Білоруссю складається з боліт та лісів, у зв’язку з чим його доволі важко контролювати.

"Ми стурбовані тим, що ця територія може бути використана для можливих провокацій", - заявивМельник.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Україна готується до ескалації міграції на кордоні з Білоруссю.

Тим часом президент Володимир Зеленський попросив допомоги у ЄС зі зміцненням кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Білорусь Міграційна криза
NEWS
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну