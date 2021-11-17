Украина попросила ЕС помочь с укреплением границы с Беларусью
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен миграционный кризис в ЕС. Поднимался вопрос о помощи Евросоюза по обустройству украинско-белорусской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В ходе телефонного разговора Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили обострение ситуации с мигрантами на границах ЕС, Беларуси и Украины. Стороны назвали действия Минска гибридной атакой, которые требуют совместных усилий и взаимодействия.
Глава государства проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о шагах, предпринимаемых Украиной для усиления безопасности на границе с Беларусью.
Также обсуждалось расширение сотрудничества Украины и Евросоюза по проблеме нелегальной миграции и возможность привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.
Напомним, Польша планирует построить постоянный забор на границе с Беларусью из-за попыток мигрантов проникнуть на территорию страны.
Отметим, ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться - мигранты разбили новый лагерь возле пункта пропуска "Брузги".