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Украина попросила ЕС помочь с укреплением границы с Беларусью

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Киев, Среда 17 ноября 2021 22:02
Украина попросила ЕС помочь с укреплением границы с Беларусью Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен миграционный кризис в ЕС. Поднимался вопрос о помощи Евросоюза по обустройству украинско-белорусской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе телефонного разговора Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили обострение ситуации с мигрантами на границах ЕС, Беларуси и Украины. Стороны назвали действия Минска гибридной атакой, которые требуют совместных усилий и взаимодействия.

Глава государства проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о шагах, предпринимаемых Украиной для усиления безопасности на границе с Беларусью.

Также обсуждалось расширение сотрудничества Украины и Евросоюза по проблеме нелегальной миграции и возможность привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.

Напомним, Польша планирует построить постоянный забор на границе с Беларусью из-за попыток мигрантов проникнуть на территорию страны.

Отметим, ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться - мигранты разбили новый лагерь возле пункта пропуска "Брузги".

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Владимир Зеленский Евросоюз Миграционный кризис Беларусь
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