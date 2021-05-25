Украина отменяет все авиарейсы в Беларусь: список
Украина с полуночи 26 мая закрывает авиасообщение с Беларусью и отменяет все рейсы. До запрета между странами выполнялось 65 рейсов в неделю.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
Сообщается, что до запрета 4 рейса в неделю выполняла украинская компания "Мотор Сич" по маршруту Запорожье - Минск. Белорусская компания "Белавиа" обслуживала остальные рейсы:
- Минск - Киев, 35 рейсов в неделю
- Минск - Одесса, 14 рейсов в неделю
- Минск - Харьков, 5 рейсов в неделю
- Минск - Львов, 7 рейсов в неделю
"В связи с прекращением прямого авиасообщения, а также запретом выполнения любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Республики Беларусь, все вышеперечисленные рейсы будут отменены", - сообщили в Министерстве инфраструктуры.
Напомним, ранее стало известно, что облет территории Беларуси увеличит продолжительность полетов приблизительно на 25-35 минут.
А посольство Украины уже выпустило разъяснение о том, как украинские граждане могут покинуть территорию Беларуси после отмены прямого авиасообщения.