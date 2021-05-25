Україна скасовує всі авіарейси до Білорусі: список
Україна з опівночі 26 травня закриває авіасполучення з Білоруссю і скасовує всі рейси. До заборони між країнами виконувалося 65 рейсів на тиждень.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.
Повідомляється, що до заборони 4 рейси на тиждень виконувала українська компанія "Мотор Січ" за маршрутом Запоріжжя - Мінськ. Білоруська компанія "Бєлавіа" обслуговувала інші рейси:
- Мінськ - Київ, 35 рейсів на тиждень
- Мінськ - Одеса, 14 рейсів на тиждень
- Мінськ - Харків, 5 рейсів на тиждень
- Мінськ - Львів, 7 рейсів на тиждень
"У зв'язку з припиненням прямого авіасполучення, а також забороною виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами в повітряному просторі Республіки Білорусь, усі перераховані вище рейси будуть скасовані", - повідомили в Міністерстві інфраструктури.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що обліт території Білорусі збільшить тривалість польотів приблизно на 25-35 хвилин.
А посольство України вже випустило роз'яснення про те, як українські громадяни можуть залишити територію Білорусі після скасування прямого авіасполучення.