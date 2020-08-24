Украина отмечает 29-ю годовщину независимости: все подробности

Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционную программу Дня независимости. Сегодня, 24 августа главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Однако также анонсирован Марш защитников, который собрал более 10 тыс. участников в прошлом году. Подробно о праздновании Дня независимости 2020 - на РБК-Украина.

09:05 В Киеве начались торжества по случаю годовщины независимости Украины. В праздничных мероприятиях принимает участие президент Владимир Зеленский.

Шествие ветеранов

Второй год подряд в центре Киева 24 августа проводится Марш защитников Украины.

Фото: Марш защитников 2020 (facebook.com/RVUkraina)

Ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов пройдут колоннами от Парка им. Шевченко до Европейской площади через Крещатик.

Начало мероприятия в 09:00. Об этом сообщил лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий в своем видеообращении. Также он рассказал, что после шествия ветераны соберутся на протестный митинг у здания Офиса президента.

В Марше защитников примут участие различные общественные и волонтерские организации. Так, ГО “Справа громад” присоединится к шествию отдельной колонной у ст. м. "Университет". Ее возглавит герой Украины, генерал ВСУ Михаил Забродский и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

Официальные мероприятия

В этом году празднование Дня независимости проходит в особом формате из-за карантинных ограничений. Кабмин утвердил план торжеств с центрами на Софийской и Михайловской площадях Киева, вместо традиционных Майдана и Крещатика. Начало мероприятий в 09:00.

Президент Владимир Зеленский с супругой примут участие в памятной церемонии по погибшим защитникам Украины на площади у Михайловского собора.

Также глава государства вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

Кроме того, 24 августа в столице и городах страны пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

Акция на Европейской площади

После парада защитников на Европейской площади в 13:00 начнется акция "З незалежністю не жартують!". Приглашаются все желающие без ограничений на использование политических лозунгов и символики партий.

Мероприятие организуют "Справа громад" и "Европейская солидарность". В программе запланировано народное вече и рок-концерт с участием OT VINTA и KOZAK SYSTEM.

Транспортные ограничения

В связи с празднованием Дня независимости, в Киеве перекроют несколько центральных улиц. Движение любого вида транспорта 24 августа ограничивается:

ул. Трехсвятительская (от ул.Костельной до Михайловской площади);

Михайловская площадь;

ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

ул. А.Тарасовой;

ул. Софиевская (от Михайловского переулка до ул. Владимирской);

ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской);

Софийская площадь;

Рыльский переулок;

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади)

ул. Десятинная.

Поздравления мировых лидеров

С 29-й годовщиной независимости Украину поздравили Папа Римский, президент США Дональд Трамп, лидер франции Эммануэль Макрон, а также британская королева Елизавета II.

Также поздравили Украину лидеры Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Словакии, Саудовской Аравии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Египта, Перу и других стран мира.

Ранее стало известно, что на День независимости 2020 в Киеве изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Напомним, в 2019 году День независимости состоялся без парада военной техники. На Майдане прошло "Шествие достоинства" при участии военнослужащих, успешных представителей различных профессий, спортсменов и детей.

Также в прошлом году впервые был организован Марш защитников, в котором приняли участие около 12 тыс. человек, и еще 20 тысяч наблюдали за парадом ветеранов.