Участие в Марше защитников Украины приняли почти 12 тыс. человек, - полиция

Фото: Марш защитников Украины (РБК-Украина)

Еще более 20 тысяч человек наблюдали за шествием

Почти 12 тысяч человек приняли непосредственное участие в Марше защитников Украины, который состоялся в Киеве и был приурочен ко Дню независимости. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга по завершению мероприятий.

Так, по словам Крищенко, участие в шествии приняли около 12 тысяч человек и еще 20 тысяч были наблюдателями. Он добавил, что, по предварительным подсчетам полиции, на Майдане Независимости находились до 50 тысяч граждан.

"По акции которая проходила сейчас (Марш защитников - ред.) скажем так было несколько составляющих, примерно 12 тысяч участвовали непосредственно в ходе и 20 тысяч граждан было на тротуарах вдоль маршрута. Вообще на пике на Майдане, по нашим предварительным подсчетам было до 50 тысяч человек", - отметил начальник столичной полиции.

Напомним, ранее Крищенко сообщил, что мероприятия, посвященные Дню независимости Украины, которые состоялись сегодня, 24 августа, в Киеве прошли без серьезных нарушений. Он отметил, что во время мероприятий были задержаны трое людей. Также правоохранители получили одно сообщение о минировании Майдана Независимости.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 24 августа, в столице состоялся Марш защитников Украины по случаю Дня независимости. Шествие, в котором приняли участие ветераны, семьи погибших на Донбассе, участники Революции достоинства и их родственники, началась в 11:00 в парке Тараса Шевченко.