ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Участие в Марше защитников Украины приняли почти 12 тыс. человек, - полиция

Новости » Общество    24.08.2019 - 15:56
Участие в Марше защитников Украины приняли почти 12 тыс. человек, - полиция
Фото: Марш защитников Украины (РБК-Украина)

Еще более 20 тысяч человек наблюдали за шествием

Почти 12 тысяч человек приняли непосредственное участие в Марше защитников Украины, который состоялся в Киеве и был приурочен ко Дню независимости. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга по завершению мероприятий.

Так, по словам Крищенко, участие в шествии приняли около 12 тысяч человек и еще 20 тысяч были наблюдателями. Он добавил, что, по предварительным подсчетам полиции, на Майдане Независимости находились до 50 тысяч граждан.

"По акции которая проходила сейчас (Марш защитников - ред.) скажем так было несколько составляющих, примерно 12 тысяч участвовали непосредственно в ходе и 20 тысяч граждан было на тротуарах вдоль маршрута. Вообще на пике на Майдане, по нашим предварительным подсчетам было до 50 тысяч человек", - отметил начальник столичной полиции.

Напомним, ранее Крищенко сообщил, что мероприятия, посвященные Дню независимости Украины, которые состоялись сегодня, 24 августа, в Киеве прошли без серьезных нарушений. Он отметил, что во время мероприятий были задержаны трое людей. Также правоохранители получили одно сообщение о минировании Майдана Независимости.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 24 августа, в столице состоялся Марш защитников Украины по случаю Дня независимости. Шествие, в котором приняли участие ветераны, семьи погибших на Донбассе, участники Революции достоинства и их родственники, началась в 11:00 в парке Тараса Шевченко.

Киевское метро открыло все станции после мероприятий на День Независимости На Майдане во время выступления Зеленского задержали ветерана войны на Донбассе
Новости Украины КиевмаршДень независимости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь