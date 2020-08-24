Україна відзначає 29-ту річницю незалежності: всі подробиці

Пандемія коронавірусу внесла корективи в традиційну програму Дня незалежності. Сьогодні, 24 серпня головні урочистості проводяться не на Майдані, а на Софійській і Михайлівській площах. Однак також анонсований Марш захисників, який зібрав понад 10 тис. учасників в минулому році. Детально про святкування Дня незалежності 2020 - на РБК-Україна.

Хода ветеранів

Другий рік поспіль у центрі Києва 24 серпня проводиться Марш захисників України.

Його організацію підтримала Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України при президенті. Акція декларується без використання партійної символіки і гасел.

Фото: Марш захисників 2020 (facebook.com/RVUkraina)

Ветерани АТО, представники волонтерських організацій, воїни добровольчих батальйонів пройдуть колонами від Парку ім. Шевченка до Європейської площі через Хрещатик.

Початок заходу о 09:00. Про це повідомив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький в своєму відеозверненні. Також він розповів, що після ходи ветерани зберуться на протестний мітинг біля будівлі Офісу президента.

У Марші захисників візьмуть участь різні громадські та волонтерські організації. Так, ГО "Справа громад" приєднається до ходи окремою колоною біля ст. м. "Університет". Її очолить герой України, генерал ЗСУ Михайло Забродський і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

Офіційні заходи

Цього року святкування Дня незалежності проходить в особливому форматі через карантинні обмеження. Кабмін затвердив план урочистостей з центрами на Софійській і Михайлівській площах Києва, замість традиційних Майдану та Хрещатика. Початок заходів о 09:00.

Президент Володимир Зеленський із дружиною візьмуть участь в пам'ятній церемонії за загиблими захисникам України на площі біля Михайлівського собору.

Також глава держави вручить державні нагороди і виступить з промовою на Софійській площі.

Крім того, 24 серпня в столиці і містах країни пройдуть молебні, церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та могил видатних українців, борців за незалежність, учасників Революції Гідності, загиблих в АТО.

Акція на Європейській площі

Після параду захисників на Європейській площі о 13:00 розпочнеться акція "З незалежністю не жартують!". Запрошуються всі бажаючі без обмежень на використання політичних гасел і символіки партій.

Захід організовують "Справа громад" та "Європейська солідарність". У програмі заплановано народне віче і рок-концерт за участю OT VINTA і KOZAK SYSTEM.

Транспортні обмеження

У зв'язку зі святкуванням Дня незалежності, в Києві перекриють кілька центральних вулиць. Рух будь-якого виду транспорту 24 серпня обмежується:

вул. Трьохсвятительська (від вул.Костьольної до Михайлівської площі);

Михайлівська площа;

вул. Михайлівська (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі)

вул. Мала Житомирська (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду)

вул. А. Тарасової;

вул. Софіївська (від Михайлівського провулка до вул. Володимирської);

вул. Володимирська (від вул. Іринінської до вул. Великої Житомирської);

Софійська площа;

Рильський провулок;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі)

вул. Десятинна.

Привітання світових лідерів

З 29-ю річницею незалежності Україну привітали Папа Римський, президент США Дональд Трамп, лідер франції Еммануель Макрон, а також британська королева Єлизавета ІІ.

Також привітали Україну лідери Німеччини, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Саудівської Аравії, Італії, Казахстану, Таджикистану, Єгипту, Перу та інших країн світу.

Раніше стало відомо, що на День незалежності 2020 на Києві зміняться маршрути руху громадського транспорту.

Нагадаємо, в 2019 році День незалежності відбувся без параду військової техніки. На Майдані пройшла "Хода гідності" за участю військовослужбовців, успішних представників різних професій, спортсменів і дітей.

Також в минулому році вперше був організований Марш захисників, в якому взяли участь близько 12 тис. осіб, і ще 20 тисяч спостерігали за парадом ветеранів.