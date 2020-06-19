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Украина открыла пункты пропуска на границе с ЕС, но работают не все

Новости » Общество     19.06.2020 - 19:48
Украина открыла пункты пропуска на границе с ЕС, но работают не все
Фото: пункт пропуска на украинской границе (dpsu.gov.ua)

Работу пунктов пропуска возобновили распоряжением правительства от 20 мая

Украина со своей стороны возобновила работу всех пунктов пропуска на границе со странами Европейского союза и Молдовой. Однако, сейчас функционируют лишь те, где возобновили работу смежные стороны.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам руководителя управления организации пограничного контроля Юрия Лысюка, работа пунктов пропуска на украинской границе была возобновлена распоряжением Кабмина от 20 мая 2020 года, но для работы пунктов пропуска необходимо согласование смежных стран.

На этой неделе возобновили работу еще двух пунктов пропуска. На границе с Польшей открыли автомобильный пункт пропуска "Шегини", а на украино-румынской границе заработал пункт пропуска "Солотвино".

"Как только уполномоченные органы стран ЕС и Молдовы примут решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Украиной, ГПСУ готова обеспечить такой пропуск со своей стороны", - подчеркнул Лысюк.

Напомним, Венгрия возобновила пассажирское сообщение через границу с Украиной.

Кроме того, в ближайшее время Украина возобновит работу пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией.

Добавим, 15 июня Украина возобновила работу всех пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЕвросоюзУкраинапункт пропуска
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