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Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной

Новости » Общество     19.06.2020 - 18:33
Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной
Фото: пограничник (dpsu.gov.ua)

Украинцев без обсервации будут пускать при определенных условиях

Венгрия возобновила пропуск через границу с Украиной пассажирских автобусов. На въезд на территорию страны действуют определенные ограничения.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что въезд в Венгрию без необходимого прохождения карантина разрешен венграм. Граждане Украины могут въезд на территорию страны без обязательной обсервации в таких случаях:

Краткосрочное посещение в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Транзитный проезд. Въезд разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. Также необходимо предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Отметим, 29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами Евросоюза. При этом полноценная работу пунктов пропуска будет восстановлена после решения об открытии смежной стороны.

Напомним, днями Кабинет министров принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границах с Россией и Беларусью.

Также РБК-Украина писало, что на границе с Румынией заработал еще один пункт пропуска.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Венгрияпассажироперевозкиграница
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