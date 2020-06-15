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Возобновили работу все пункты пропуска с оккупированным Крымом

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 13:28
Возобновили работу все пункты пропуска с оккупированным Крымом
Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

В аннексированный Крым пропустили 54 человека, а из Крыма - 108

По состоянию на понедельник, 15 июня, все КПВВ на админгранице с временно оккупированным Россией Крымом возобновили свою работу в полном объеме. В течение 14 июня очередей или задержек не было.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"С 14 июня во исполнение требований постановления Кабинета министров ... полностью восстановлено пропуск во всех контрольных пунктах въезда / выезда на границе с Тоту АР Крым. В течение 14 июня никаких очередей или задержек не возникало", - сообщили пограничники.

В первый день возобновления работы пунктов пропуска в аннексирован Крым пропустили 54 человека. При этом 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований.

"С оккупированного Крыма пропущено 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию ... во время карантина пограничники отказывают в выезде из временно оккупированной территории Украины лицам, не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса" Действуй дома ", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее Кабмин одобрил возобновление работы пунктов пропуска на административной границе с Крымом с 15 июня.

Как писало РБК-Украина, оккупационная "власть" Крыма заявляла, что с 15 июня на полуострове снимается режим самоизоляции, однако обсервациям для приезжающих с территории материковой Украины сохранится.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаКрымКПВВ
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