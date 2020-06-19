Україна відкрила пункти пропуску на кордоні з ЄС, але працюють не всі

Фото: пункт пропуску на українському кордоні (dpsu.gov.ua)

Роботу пунктів пропуску відновили розпорядженням уряду від 20 травня

Україна зі свого боку відновила роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу та Молдовою. Однак, зараз функціонують лише ті, де відновили роботу суміжні сторони.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами керівника управління організації прикордонного контролю Юрія Лисюка, робота пунктів пропуску на українському кордоні була відновлена розпорядженням Кабміну від 20 травня 2020 року, але для роботи пунктів пропуску необхідно погодження суміжних країн.

Цього тижня було відновлено роботу ще двох пунктів пропуску після. На кордоні з Польщею відкрили автомобільний пункт пропуску "Шегині", а на україно-румунському кордоні запрацював пункт пропуску "Солотвино".

"Як тільки уповноважені органи країн ЄС та Молдови приймуть рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною, ДПСУ готова забезпечити такий пропуск зі свого боку", - наголосив Лисюк.

Нагадаємо, Угорщина відновила пасажирське сполучення через кордон з Україною.

Крім того, найближчим часом Україна відновить роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю та Росією.

Додамо, 15 червня Україна відновила роботу всіх пунктів пропуску на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

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Автор: Дмитро Левицький