Украина открыла почти 26 тысяч дел о военных преступлениях России после ее вторжения

В Украине расследуется почти 26 тысяч уголовных дел о военных преступлениях, совершенных после полномасштабного российского вторжения 24 февраля. Обвинения предъявлены 135 лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления по расследованию военных преступлений Офиса генпрокурора Юрия Белоуса в интервью Reuters .

Отмечается, что из обвиняемых около 15 человек находятся под стражей в Украине, а остальные 120 остаются на свободе.

При этом в суд передано 13 дел и уже вынесено 7 приговоров.

Белоус отметил, что в мае 21-летний российский военнопленный стал первым человеком, который был осужден за военные преступления в Украине после вторжения России 24 февраля. Его приговорили к пожизненному заключению за убийство невооруженного гражданского.

"Иногда нас спрашивали, почему мы преследуем таких... офицеров низшего ранга. Это просто потому, что они здесь физически... Если бы генералы были здесь физически и мы смогли (их - ред.) взять в плен, мы бы точно привлекли к ответственности генералов", - сказал Белоусов.