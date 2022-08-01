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ГБР открыло более 750 дел в отношении предателей и коллаборантов с начала войны

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Понедельник 01 августа 2022 16:24
ГБР открыло более 750 дел в отношении предателей и коллаборантов с начала войны Фото: ГБР открыло более 750 дел в отношении предателей и коллаборантов с начала войны (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственное бюро расследований открыло 619 уголовных производств о государственной измене, а также 104 - о коллаборационной деятельности с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Кроме того, правоохранители расследуют 7 производств в отношении пособников стране-агрессору.

Отмечается, что 218 фигурантов получили сообщение о подозрении, 140 - объявлены в розыск. Еще 1 190 человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности.

В суд направлено 16 производств по этим статьям.

Сообщается, что наибольшее количество дел открыто в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

ГБР открыло более 750 дел в отношении предателей и коллаборантов с начала войны

Напомним, директор частной школы сдавала россиянам позиции ВСУ. За это ей пообещали должность министра образования при оккупационной власти.

Кроме того, преступная группа под видом европейских соцвыплат похитила у украинцев более 100 млн гривен.

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ГБР госизмена
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