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Україна відкрила майже 26 тисяч справ щодо військових злочинів Росії після її вторгнення

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Неділя 07 серпня 2022 22:18
Україна відкрила майже 26 тисяч справ щодо військових злочинів Росії після її вторгнення Фото: Україна відкрила майже 26 тисяч справ щодо військових злочинів Росії після її вторгнення (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні розслідується майже 26 тисяч кримінальних справ щодо військових злочинів, скоєних після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Звинувачення висунуті 135 особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління з розслідування військових злочинів Офісу генпрокурора Юрія Білоуса в інтерв'ю Reuters.

Зазначається, що зі звинувачених близько 15 осіб перебувають під вартою в Україні, а решта 120 залишаються на волі.

При цьому до суду передано 13 справ і вже винесено 7 вироків.

Білоус зазначив, що у травні 21-річний російський військовополонений став першою особою, яку було засуджено за військові злочини в Україні після вторгнення Росії 24 лютого. Його засудили до довічного ув’язнення за вбивство неозброєного цивільного.

"Іноді нас запитували, чому ми переслідуємо таких... офіцерів нижчого рангу. Це просто тому, що вони тут фізично... Якби генерали були тут фізично і ми змогли (їх - ред.) взяти в полон, ми б точно притягнули до відповідальності генералів", - сказав Білоусов.

Нагадаємо, ДБР відкрило 619 кримінальних проваджень щодо держзради, а також 104 - щодо колабораційної діяльності з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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