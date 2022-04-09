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Украина отказалась от взаимного признания документов об образовании с Беларусью

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Суббота 09 апреля 2022 21:06
Украина отказалась от взаимного признания документов об образовании с Беларусью Фото: Украина отказалась от взаимного признания документов об образовании с Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров денонсировал соглашение между Украиной и Беларусью касаемо взаимного признания образовательных документов. Также было денонсировано и сотрудничество в сфере науки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

"Денонсированы соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации", - пишет Мельничук.

Также Украина отказалась от сотрудничества с Беларусью в сфере науки и технологии.

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