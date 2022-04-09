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Україна відмовилась від взаємного визнання документів про освіту з Білоруссю

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Субота 09 квітня 2022 21:06
Україна відмовилась від взаємного визнання документів про освіту з Білоруссю Фото: Україна відмовилась від взаємного визнання документів про освіту з Білоруссю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів денонсував угоду між Україною та Білоруссю щодо взаємного визнання освітніх документів. Також було денонсовано й співробітництво в сфері науки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

"Денонсовано угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання та про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації", - пише Мельничук.

Також Україна відмовилась від співробітництва з Білоруссю у сфері науки й технології.

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