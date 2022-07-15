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Украина освобождает гражданских, пока Россия их убивает: Подоляк об ударах ВСУ по Донбассу

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 13:46
Украина освобождает гражданских, пока Россия их убивает: Подоляк об ударах ВСУ по Донбассу Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская пропаганда обвиняет Украину в обстрелах ВСУ Донецка и Каховки. Наши бойцы освобождают гражданских от российских террористов, пока оккупанты убивают людей ради развлечения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Z-пропаганда рассказывает об обстрелах ВСУ Донецка и Каховки. Реальность иная: Украина атакует исключительно военные склады и командные пункты на временно оккупированных территориях. Мы ведем освободительную войну против русских террористов, освобождая заложников. Россия - убивает гражданских ради развлечения",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, наши бойцы ликвидировали около 38 тысяч оккупантов.

Также этой ночью авиация ВСУ на юге нанесла четыре удара по скоплениям живой силы и техники врага.

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Российская Федерация Украина Ирина Подоляк
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