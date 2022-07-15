ВСУ четыре раза ударили по скоплению живой силы и техники России: враг понес потери

Авиация ВСУ на юге нанесла четыре удара по скоплениям живой силы и техники России. Уничтожены более десятка оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В частности, ВСУ ударили по оккупантам в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

"Подтверждены потери противника в объеме 18 россиян, самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав боеприпасов. Остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.

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