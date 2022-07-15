Украинские военные с начала войны ликвидировали 38 тысяч оккупантов
Фото: украинские военные с начала войны ликвидировали 38 тысяч оккупантов (Getty Images)
На территории Украины за минувшие сутки было ликвидировано около 130 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано 38 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.
Общие боевые потери России на 15 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 38 000 (+130) человек ликвидировано;
- танков - 1672 (+5);
- боевых бронированных машин - 3866 (+14);
- артиллерийских систем - 842 (+2);
- РСЗО - 247 (+0) ;
- средства ПВО - 109 (+0);
- самолетов - 220 (+1);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 681 (+0);
- крылатые ракеты - 155 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11);
- специальной техники - 67 (+0).
Напомним, накануне авиация ВСУ на юге нанесла четыре удара по скоплениям живой силы и техники России.
Кроме того, оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.