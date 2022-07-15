Украинские военные с начала войны ликвидировали 38 тысяч оккупантов

На территории Украины за минувшие сутки было ликвидировано около 130 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано 38 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.

Напомним, накануне авиация ВСУ на юге нанесла четыре удара по скоплениям живой силы и техники России.

Кроме того, оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.

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