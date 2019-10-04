Украина освободила белорусского шпиона перед встречей Зеленского и Лукашенко

Фото: Юрий Политика (скрин/svaboda.org)

Юрий Политика был помещен в СИЗО под залог, однако ему изменили меру содержания

Новазаводкий районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в Украине в шпионаже. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Политику обвинили в сборе секретной информации в пользу "неопределенного государственного органа Беларуси". Адвокат белоруса Тарас Гаралюк отметил, что соответствующее решение суд принял по результатам рассмотрения его ходатайства.

В этом году в августе суд уже одобрил решение о возможности освобождения Юрия Политики под определенные ограничения при условии уплаты залога в размере 576,3 тысяч гривен (приблизительно 23 тысяч долларов).

"Залог никто не выплачивал. Суд изменил меру предварительного содержания. Я подавал соответствующее ходатайство. Он освобожден под личные обязательства", - сообщил Тарас Гаралюк.

По его словам, судебный процесс по рассмотрению его дела будет продолжаться, и Юрий Политика появлялся на заседании по вызову суда и не влиять на свидетелей.

Как отмечает "Радио Свобода", Политику освободили за день до визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину. В Житомире планируется встреча Лукашенко с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отметим, это будет первая встреча лидеров двух соседних стран.

Напомним, 4 октября в рамках Форума регионов состоится визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину. На встрече будет поднят вопрос освобождения украинского журналиста Павла Шаройка, которого обвинили в шпионаже и осудили на 8 лет.

Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан в июне 2017 года на украинском пограничном переходе "Новые Яриловичи"на границе с Беларусью. Во время задержания в его телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции "Шторм". Полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещения Юрия Политики в Чернигове. Суд начал рассматривать его дело по существу только в апреле.

Украинский журналист Павло Шаройко был задержан в Минске через несколько месяцев после задержания Юрия Политики в Украине, 25 октября 2017 года. Его обвинили в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по собиранию сведений разведбатальона характера в военно-политической сфере".