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Во время визита Лукашенко в Украину обсудят освобождение журналиста Шаройка

Новости » Общество    04.10.2019 - 02:27
Во время визита Лукашенко в Украину обсудят освобождение журналиста Шаройка
Фото: Павел Шаройко (facebook)

Весной 2018 года Шаройка осудили в Беларуси на 8 лет, обвинив в шпионаже

Во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину, который состоится 4 октября, будет обсуждаться вопрос возвращения украинского журналиста Павла Шаройка. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

Павел Шаройко в Беларуси весной 2018 года был осужден на 8 лет по обвинению в шпионаже. Отвечая на вопрос журналистов о том, которая в настоящее время является судьба Шаройка и будут с белорусской стороны определенные уступки в этом вопросе, министр заявил, что уже во время визита Лукашенко стоит ждать новостей.

"Завтра будет... Завтра будет то, о чем средства массовой информации с радостью могут рассказать", - заявил Пристайко.

Напомним, в конце сентября 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов помиловать украинца Павла Шаройка, которого осудили за шпионаж. Также Лукашенко отметил, что обсуждал вопрос помилования украинца с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Добавим, по версии белорусского следствия, Шаройко создал агентурную сеть из местных граждан, которые за деньги собирали информацию разведывательного характера в военно-политической сфере. При обыске в Шаройка обнаружили копии разведывательных донесений. Сам Шаройко якобы признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.

В конце июня этого года украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж, подал прошение о помиловании.

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