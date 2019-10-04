Україна звільнила білоруського шпигуна перед зустріччю Зеленського і Лукашенка

Фото: Юрій Політика (скрін/svaboda.org)

Юрій Політика був поміщений в СІЗО під заставу, однак йому змінили запобіжний захід

Новазаводкий районний суд Чернігова звільнив з-під варти громадянина Білорусі Юрія Політику, обвинуваченого в Україні в шпигунстві. Про це передає РБК-Україна з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Політику звинуватили в зборі секретної інформації на користь "невизначеного державного органу Білорусі". Адвокат білоруса Тарас Гаралюк зазначив, що відповідне рішення суд прийняв за результатами розгляду його клопотання.

У цьому році в серпні суд вже ухвалив рішення про звільнення Юрія Політики під певні обмеження за умови сплати застави в розмірі 576,3 тисяч гривень (приблизно 23 тисяч доларів).

"Застави ніхто не виплачував. Суд змінив запобіжний захід. Я подавав відповідне клопотання. Він звільнений під особисті зобов'язання", - повідомив Тарас Гаралюк.

За його словами, судовий процес з розгляду її справи буде продовжуватися, і Юрій Політика з'являвся на засіданні з викликом суду і не впливати на свідків.

Як зазначає "Радіо Свобода", Політику звільнили за день до візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну. В Житомирі планується зустріч Лукашенка з його українським колегою Володимиром Зеленським. Зазначимо, це буде перша зустріч лідерів двох сусідніх країн.

Нагадаємо, 4 жовтня в рамках Форуму регіонів відбудеться візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну. На зустрічі буде піднято питання звільнення українського журналіста Павла Шаройка, якого звинуватили в шпигунстві і засудили на 8 років.

Громадянин Білорусі Юрій Політика був затриманий в червні 2017 року на українському прикордонному переході "Нові Яриловичі"на кордоні з Білоруссю. Під час затримання у його телефоні знайшли зашифрований файл з картою розміщення військових підрозділів у зоні антитерористичної операції на Донбасі і планом наступальної операції "Шторм". Півроку до затримання спецслужби України стежили за всіма контактами і переміщення Юрія Політики в Чернігові. Суд почав розглядати справу по суті тільки в квітні.

Український журналіст Павло Шаройко був затриманий в Мінську через кілька місяців після затримання Юрія Політики в Україні, 25 жовтня 2017 року. Його звинуватили у створенні в Білорусі шпигунської мережі з числа громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання по збору відомостей розвідувального батальйону характеру у військово-політичній сфері".