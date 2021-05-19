Украина осудила блокирование властями Беларуси оппозиционного ресурса TUT.BY

Министерство иностранных дел Украины осудило блокирование белорусскими властями оппозиционного ресурса TUT.BY и преследование журналистов. МИД призвал Минск прекратить атаки на свободу слова.

Об этом в своем Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Николенко отметил, что TUT.BY известен высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий.

"Осуждаем блокировку властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса Tut.by и преследование его журналистов", - говорится в сообщении.

18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY. Доступ к порталу был ограничен, сайт не открывался в интернет-браузерах.

Блокировку ресурса подтвердил основатель Кирилл Волошин. По его словам, это произошло по уголовному делу, открытому по статье уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

В январе TUT.BY окончательно лишили статуса средства массовой информации. После этого он продолжил работать как интернет-ресурс.

Портал TUT.BY активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко, а также предоставлял площадку для представителей оппозиции. Осенью 2020 года стало известно о первых санкциях против него.