В Беларуси издание Tut.by окончательно лишили статуса СМИ

Фото: логотип Tut.by (reform.by)

В Беларуси окончательно лишили издание Tut.by статуса СМИ. 19 января Экономический суд Минска отклонил жалобу издания на решение.

Об этом сообщает Tut.by.

Суд 19 января рассмотрел апелляцию ООО "ТУТ БАЙ Медиа", однако не нашел оснований для отмены постановления.

"С 19 января 2021 года оно официально вступает в силу. TUT.BY лишается статуса СМИ", - сообщили в издании.

Отмечается, что согласно белорусскому законодательству, лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года. С 7 августа портал получил сразу четыре предупреждения.

После лишения статуса СМИ Tut.by продолжит свою работу как интернет-ресурс.

"По закону, владелец интернет-ресурса вправе собирать, получать, передавать и распространять информацию любым способом в соответствии с законодательством Республики Беларусь, излагать на интернет-ресурсе личные суждения и оценки с указанием собственного имени или псевдонима", - пояснили в издании.

Напомним, в начале декабря 2020 года Экономический суд Минска лишил портал Tut.by статуса СМИ. Однако издание подало на такое решение апелляцию.

Отметим, в Мининформации Беларуси еще осенью сообщали, что издание лишится статуса СМИ.