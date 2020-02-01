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Украина не остановится никогда, чтобы вернуть Крым, - Ермак

Новости » В мире     01.02.2020 - 23:09
Украина не остановится никогда, чтобы вернуть Крым, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

Ермак отметил, что не знает стопроцентный выход и решение этой ситуации

Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения оккупированного Россией Крыма. Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "KRYM – Критичне мислення" заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, Украина никогда не прекратит заниматься этим вопросом.

"Я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что сегодня я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации. Но для нас Крым - это Украина, и мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине", - заявил Эрмак.

Напомним, Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму. Кроме того, в санкционный список попала компания Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Спикер Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что США продолжат вводить санкции против России до возврата Крыма Украине.

Также сообщалось, что Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму. Канадские власти отмечают, что санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники "едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов".

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