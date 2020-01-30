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Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму

Новости » В мире     30.01.2020 - 02:49
Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Под санкции попали шесть россиян

Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму. Об этом объявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе МИД.

По его словам, санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники "едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов".

Отмечается, что постановлением о специальных экономических мерах (Украина) замораживаются активы и вводится запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета "всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц или оказывать им финансовые и связанные услуги".

В санкционный список попали:

  • так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко;
  • его заместитель Лидия Басова;
  • секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова;
  • член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева;
  • председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев;
  • и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.

Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов в среду, 29 января, расширило список антироссийских санкций. Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.

РБК-Украина сообщало, что 28 января Министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Список санкций теперь содержит 177 человек и 44 организации.

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