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Україна не зупиниться ніколи, щоб повернути Крим, - Єрмак

Новини » В світі     01.02.2020 - 23:09
Україна не зупиниться ніколи, щоб повернути Крим, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (niklife.com.ua)

Єрмак зазначив, що не знає стовідсотковий вихід і вирішення цієї ситуації

Україна буде використовувати всі можливі інструменти для повернення окупованого Росією Криму. Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "KRYM – Критичне мислення" заявив помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

За його словами, Україна ніколи не припинить займатися цим питанням.

"Я був би нечесним з вами, якщо б сказав, що сьогодні я знаю стовідсотковий вихід і вирішення цієї ситуації. Але для нас Крим - це Україна, і ми не зупинимося ніколи, щоб повернути цю територію Україні", - заявив Эрмак.

Нагадаємо, Мінфін США розширив санкції проти Росії. Зокрема, під санкції потрапили організатори незаконних виборів в окупованому Криму. Крім того, в санкційний список потрапила компанія Grand Service Express, яка є оператором пасажирських залізничних перевезень у Крим.

Речник Державного департаменту США Морган Ортагус заявила, що США продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму Україні.

Також повідомлялося, що Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" в Криму. Канадська влада відзначають, що санкції демонструють, що Канада та її союзники "єдині у своєму засудженні анексії Росією Криму і проведення там восени минулого року незаконних виборів".

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