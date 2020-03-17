Украина организовала рейсы для планового возвращения украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Уже налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона

Украина сформировала бесплатные или по льготным ценам рейсы для планового возвращение украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Сообщается, что в ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украину по льготной стоимости. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан.

"Уже налажено также плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, когда и откуда будут отправляться рейсы - граждан будут сообщать посольства, а список хабов еще будет обновляться.

Напомним, в Германии 1 тысяча 192 украинцев обратились с просьбой эвакуировать их. В круглосуточном режиме продолжают регистрацию посольства и консульства Германии для эвакуации в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, 15 марта самолет спецрейса компании SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Ранее сообщалось, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии. Эвакуация граждан Украины из Италии планируется в ближайшее время.