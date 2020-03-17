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В Германии просят об эвакуации более 1,1 тыс. украинцев

Новости » Общество     17.03.2020 - 19:09
В Германии просят об эвакуации более 1,1 тыс. украинцев
Фото: Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)

В круглосуточном режиме продолжают регистрацию посольства и консульства Германии

В Германии 1 тысяча 192 украинцев обратились с просьбой эвакуировать их. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

По его словам, в круглосуточном режиме продолжают регистрацию посольства и консульства Германии для эвакуации в Украину.

"К вниманию всех соотечественников в Германии, которые хотят вернуться домой: посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать Вас для эвакуации на Родину: по состоянию на сейчас 1192 лица. Украина никого не оставит в беде!", - сказал он.

Напомним, 15 марта самолет спецрейса компании SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Ранее сообщалось, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии. Эвакуация граждан Украины из Италии планируется в ближайшее время.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан Украины, находящихся за рубежом, зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг". Данные этой системы будут использоваться МИД для формирования списков на возвращение в Украину. Также МИД договорилось с мобильными операторами о СМС-информировании украинцев за рубежом.

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