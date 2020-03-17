ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна організувала рейси задля планового повернення українців

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 20:17
Україна організувала рейси задля планового повернення українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вже налагоджено планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Україна сформувала безкоштовні або за пільговими цінами рейси задля планового повернення українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну з пільговою вартістю. Вони будуть здійснюватися з міст з найбільшим скупченням громадян.

"Вже налагоджено також планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, коли і звідки відправлятимуться рейси - громадян повідомлятимуть посольства, а список хабів ще буде оновлюватись.

Нагадаємо, у Німеччині 1 тисяча 192 українців звернулися з проханням евакуювати їх. В цілодобовому режимі продовжують реєстрування посольства і консульства Німеччини для евакуації в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Раніше повідомлялося, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.

У Чернівцях скасували пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті У Німеччині просять про евакуацію понад 1,1 тис. українців
Новини України евакуаціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся