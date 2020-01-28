ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     28.01.2020 - 16:59
Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

Планується закрити пряме авіасполучення з Китаєм

Між Україною і Китаєм не буде прямого сполучення з 3 лютого через ризик проникнення коронавірусу. Про це заявив в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

Планується закрити пряме авіасполучення з Китаєм.

"Ви чули, що єдине пряме сполучення з Китаєм перевізник оголосив, що він припиняє, поки ситуація не зміниться. З 3 лютого в нас не буде прямого сполучення", - заявив Кузін.

Раніше повідомлялося, що влада України посилилиа санітарні підрозділи в аеропорту "Бориспіль". Також до пасажирів, які прибувають рейсами з Китаю, будуть введені скринінгові анкети.

Як писало РБК-Украина, раніше у США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Японія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Непал, РФ, Франція.

Також нагадаємо, Україна в найближчі дні отримає набори для виявлення коронавірусу. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.

Також повідомлялося, що РФ закриває кордон з Китаєм через коронавірус. Пункти пропуску не будуть працювати до 7 лютого.

РФ закриває кордон з Китаєм через коронавірус Гонконг обмежить транспортне сполучення з Китаєм через вірус
Новини України УкраїнаКитайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся