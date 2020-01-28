Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус

Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

Планується закрити пряме авіасполучення з Китаєм

Між Україною і Китаєм не буде прямого сполучення з 3 лютого через ризик проникнення коронавірусу. Про це заявив в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

Планується закрити пряме авіасполучення з Китаєм.

"Ви чули, що єдине пряме сполучення з Китаєм перевізник оголосив, що він припиняє, поки ситуація не зміниться. З 3 лютого в нас не буде прямого сполучення", - заявив Кузін.

Раніше повідомлялося, що влада України посилилиа санітарні підрозділи в аеропорту "Бориспіль". Також до пасажирів, які прибувають рейсами з Китаю, будуть введені скринінгові анкети.

Як писало РБК-Украина, раніше у США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Японія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Непал, РФ, Франція.

Також нагадаємо, Україна в найближчі дні отримає набори для виявлення коронавірусу. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.

Також повідомлялося, що РФ закриває кордон з Китаєм через коронавірус. Пункти пропуску не будуть працювати до 7 лютого.