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Гонконг ограничит транспортное сообщение с Китаем из-за вируса

Новости » В мире     28.01.2020 - 16:31
Гонконг ограничит транспортное сообщение с Китаем из-за вируса
Фото: Кэрри Лэм (wikipedia.org)

Гонконг полностью отменит железнодорожное сообщение, а также сократит количество автобусных и авиарейсов

Правительство Гонконга частично ограничит транспортное соединение с материковой частью Китая, чтобы сократить распространение нового коронавируса. Об этом заявила глава Гонконга Кэрри Лэм, передает BBC.

По ее словам, буде в два раза сокращено количество авиарейсов из Гонконга на материковую часть Китая, сократится количество автобусных рейсов через границу, а также полностью остановят железнодорожное сообщение.

Ограничения начнут действовать с 30 января.

Напомним, в результате вспышки нового коронавируса в Китае умерли уже 106 человек, еще 4515 человек являются инфицированы.

В связи с вирусом девять стран заявили о планах эвакуировать своих граждан из Китая. В частности о соответствующих планах заявили Германия, Марокко, Франция, Япония, Испании, США, Канада, Россия и Нидерланды.

Также сообщалось, что страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Шанхае (Китай) ученые начали разработку мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее, чем обычную. Госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stemirna утвердили проект по разработке вакцины.

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