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Минздрав усилил санитарные подразделения в аэропорту "Борисполь"

Новости » Общество     28.01.2020 - 15:59
Минздрав усилил санитарные подразделения в аэропорту "Борисполь"
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Санитарные подразделения были усилены, когда был принят прямой самолет из Китая

Минздрав усилил санитарные подразделения в аэропорту "Борисполь" бригадой скорой помощи из-за рисков появления коронавируса из Китая. Об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

Санитарные подразделения усилили, когда был принят прямой самолет из Китая.

"Были усилены сегодня меры собственно. Кроме эпидемиологов, санитарно-координарные подразделения были усилены бригадой экстренной помощи Минздрава в аэропорту "Борисполь", когда был принят прямой самолет (из Китая - ред.)", - заявил Скипальский.

Также он добавил, что в рейсах с Китаем будут введены скрининговые анкеты.

"Сейчас ведется работа для того, чтобы ввести на борту скрининговые анкеты для, как минимум, прямых рейсов. Еще ведется разговор о непрямых рейсах. Я думаю, что это также будет введено с целью информирования пассажиров, а также сбора соответствующих данных о подозрении", - заявил Скипальский.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 января не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV. В украинском МИД изучают возможность эвакуации украинцев из Китая из-за вируса. Посольство в Китае настоятельно рекомендует украинцам уехать из КНР.

От вспышки коронавируса уже умерли 106 человек, еще 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах. Среди них - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, РФ, Франция, Австралия, Камбоджа, Германия.

Также РБК-Украина писало, что в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса, информация на которой регулярно обновляется.

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