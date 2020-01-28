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РФ закрывает границу с Китаем из-за коронавируса

Новости » В мире     28.01.2020 - 16:35
РФ закрывает границу с Китаем из-за коронавируса
Фото: флаги РФ и Китая (fasleqtesad.com)

Пункты пропуска не будут работать до 7 февраля

Россия закрывает пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, которые не будут работать до 7 февраля из-за рисков проникновения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Таким образом, будут закрыты три пункта пропуска.

"Смешанные пункты пропуска "Лобэй" (сопредельный - "Амурзет"), "Тунцзян" (сопредельный - "Нижнеленинское") и "Жаохэ" (сопредельный - "Покровка") готовы возобновить работу с 7 февраля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав усилил санитарные подразделения в аэропорту "Борисполь". Кроме того, в отношении пассажиров, которые прибывают рейсами из Китая, будут введены скрининговые анкеты.

Также РБК-Украина писало, что в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Австралия, Камбоджа, Германия, Непал, РФ, Франция.

Кроме этого, Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.

Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса Минздрав усилил санитарные подразделения в аэропорту "Борисполь"
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