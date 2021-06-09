Вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина: что это значит
Фото: в Украине действует "зеленый" уровень эпидемиологической ситуации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону.
В этой зоне действуют следующие ограничения:
- масочный режим в общественных зданиях,
- массовые мероприятия с участием более 50 человек,
- кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
- посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.
Отметим, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС. После ее решения все области официально станут "зелеными".
РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины пересмотрел ограничение адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.
Отметим, ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня.