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Вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина: что это значит

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Киев, Среда 09 июня 2021 10:09
Вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина: что это значит Фото: в Украине действует "зеленый" уровень эпидемиологической ситуации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону.

Вся Украина перешла в &quot;зеленую&quot; зону карантина: что это значит

В этой зоне действуют следующие ограничения:

  • масочный режим в общественных зданиях,
  • массовые мероприятия с участием более 50 человек,
  • кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,
  • перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
  • посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.

Вся Украина перешла в &quot;зеленую&quot; зону карантина: что это значит

Отметим, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС. После ее решения все области официально станут "зелеными".

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины пересмотрел ограничение адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.

Отметим, ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня.

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