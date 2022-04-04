Украина одна из самых заминированных стран в мире, - ООН

Украина является одной из самых заминированных стран в мире. В течение 8 лет почти 2 млн человек проживали в окружении мин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Украина-одна из самых заминированных стран в мире. Еще до начала продолжающегося военного наступления более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин", - пишет пресс-служба управления.