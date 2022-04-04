ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина одна из самых заминированных стран в мире, - ООН

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 17:53
Украина одна из самых заминированных стран в мире, - ООН Фото: Украина одна из самых заминированных стран в мире (twitter.com/OCHA_Ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Украина является одной из самых заминированных стран в мире. В течение 8 лет почти 2 млн человек проживали в окружении мин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Украина-одна из самых заминированных стран в мире. Еще до начала продолжающегося военного наступления более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин", - пишет пресс-служба управления.

Война России против Украины длится сорок дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Украина
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине