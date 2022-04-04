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Україна одна з найбільш замінованих країн у світі, - ООН

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Понеділок 04 квітня 2022 17:53
Україна одна з найбільш замінованих країн у світі, - ООН Фото: Україна одна з з найбільш замінованих країн у світі (twitter.com/OCHA_Ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі. Протягом 8 років майже 2 млн людей проживали в оточені мін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Україна – одна з найзамінованіших країн у світі. Ще до початку військового наступу, що триває, понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін", - пише пресслужба управління.

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