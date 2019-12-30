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Украина намерена обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации

Новости » Политика     30.12.2019 - 09:10
Украина намерена обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Жалобу можно подать до 17 января

Украина планирует обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по люстрации. Об этом рассказал минист юстиции Украины Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Около двух месяцев назад ЕСПЧ вынес решение по люстрации в Украине, констатировав значительные нарушения Конвенции по правам человека.

Малюська заявил, что прочитав это решение, "на 100% не понял, чего хочет от Украины хочет Европейский суд", и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека.

"Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить. То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное", - сказал Малюська.

Он добавил, что Украина еще не обжаловала это решение ЕСПЧ, однако планирует.

"У нас есть еще время для принятия решения (жалобу можно подать до 17 января 2020 года, ред.), но скорее всего мы подадим жалобу на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Хотя бы для того, чтобы четче понять аргументацию суда", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия Совета Европы считает, что законодательные изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности и независимости.

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