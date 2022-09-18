Наши защитники постепенно выжимают россиян, но нужно время и усилия, - Зеленский

Украинские защитники каждый день шаг за шагом вытесняют российских оккупантов с нашей земли. Однако еще нужно время и усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"ВСУ, подразделения разведки, СБУ, Нацгвардия постепенно выжимают оккупантов с нашей земли, но еще нужно время, еще нужны усилия, еще нужно быть полностью сосредоточенными на обороне и сохранять всю нашу крепость", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что многие захватчики уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты.

Президент рассказал, что наиболее умные среди них сдаются в плен. В этом контексте он гарантировал россиянам поведение, согласно всем конвенциям.

"Мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого", - добавил украинский лидер.