ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Наши защитники постепенно выжимают россиян, но нужно время и усилия, - Зеленский

Новина українською →
Воскресенье 18 сентября 2022 00:45
Наши защитники постепенно выжимают россиян, но нужно время и усилия, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники каждый день шаг за шагом вытесняют российских оккупантов с нашей земли. Однако еще нужно время и усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"ВСУ, подразделения разведки, СБУ, Нацгвардия постепенно выжимают оккупантов с нашей земли, но еще нужно время, еще нужны усилия, еще нужно быть полностью сосредоточенными на обороне и сохранять всю нашу крепость", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что многие захватчики уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты.

Президент рассказал, что наиболее умные среди них сдаются в плен. В этом контексте он гарантировал россиянам поведение, согласно всем конвенциям.

"Мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого", - добавил украинский лидер.

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что действия украинских военных на поле боя фундаментально изменили характер современной войны .

В свою очередь Владимир Зеленский заверил, что ВСУ имеют продуманные военные операции на всей территории нашего государства .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники