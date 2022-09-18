Україна обов'язково повернеться у Херсон, Бердянськ і всі окуповані міста, - Зеленський
Україна обов'язково повернеться в усі окуповані Росією міста, зокрема у Херсон і Бердянськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Глава держави зазначив, що 17 вересня у кількох наших містах мали б відзначатися їхні дні. Зокрема в Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем загарбників.
"Поки що. Хоч би які сили окупанти витрачали на них і хоч би що вони там не розказували, наш Херсон і наш Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі, жодної хвилини не втрачали віри в Україну. І жодної хвилини ми про них не забуваємо й обов’язково повернемося", - наголосив Зеленський.
Харківська область повертається до життя
Президент також розповів, що звільнені райони Харківської області повертаються до життя:
- доправляються продукти та ліки;
- з‘являється енергозабезпечення;
- привезено пенсії;
- відновлюється робота транспорту й залізниці.
"Настане час - відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!" - додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що українські захисники кожного дня крок за кроком витискають російських окупантів з нашої землі. Однак ще потрібен час і зусилля.
Президент запевнив, що ЗСУ мають продумані військові операції на всій території нашої держави.
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